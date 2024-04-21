МВД: обвинившая полицейских в издевательствах жительница Мытищ была пьяна

Жительница Мытищ, которая обвинила сотрудников полиции в издевательствах, пришла в участок в состоянии алкогольного опьянения, она оскорбляла силовиков, а также отказалась от медосвидетельствования, сообщается на сайте подмосковного главка МВД РФ.

Ранее женщина заявила, что пришла в полицию к следователю подать заявление о пропавшем знакомом, который резко перестал выходить на связь. В участке нужного ей сотрудника не оказалась, и она хотела уйти. По словам заявительницы, полицейские не дали ей уйти, надели наручники, затолкали в камеру, разули и отобрали телефон.

В МВД отметили, что пьяная женщина 19 апреля в районе 20 часов вечера в отделении полиции начала оскорблять сотрудников, ругалась, на просьбы прекратить скандал не реагировала. Также она думала, что ее пропавший знакомый находится в полиции. Ее посадили в камеру до вытрезвления.

В отношении жительницы Мытищ были составлены протоколы по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство) и 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

СМИ и блогеров попросили использовать проверенные источники информации, а также обращаться за комментариями в пресс-службу областного главка МВД РФ.