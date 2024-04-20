Жительница Подмосковья обвинила в издевательствах полицейских

Инструктор по вождению из Мытищ обвиняет в издевательствах полицейских, которые должны были принять заявление об исчезновении человека, но посадили женщину в камеру, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Как рассказала потерпевшая, она должна была передать другу собаку. Он регулярно берет животное на передержку. Но в последний момент мужчина перестал выходить на связь. Тогда она обзвонила общих знакомых, больницы, затем набрала 112. По телефону приняли ее обращение, а вечером того же дня перезвонил следователь и попросил подъехать в отделение для написания заявления.

Женщина приехала, но следователя не было на месте. Тогда она попросила встретиться на следующий день, так как дома остался ребенок, а время было уже позднее.

Полицейские заявили, что она должна дождаться следователя. Тогда женщина достала телефон и позвонила на номер 112. В это время один из полицейских схватил ее за одежду и затащил в камеру. Также женщину разули, поставили лицом к стене, на нее надели наручники, отобрали телефон и оставили в камере. Также потерпевшую оскорбляли и даже грозили «забрать» ее ребенка.

Через два часа вернулся следователь. Он потребовал от женщины не жаловаться на сотрудников, а также дал на подпись заявление о том, что пропавший нашелся, хотя он так и не вышел на связь, и административный протокол, где полицейские обвинили ее в оскорблениях, поэтому и посадили в камеру. Женщина все подписала, чтобы уйти из отдела.

После этого потерпевшая зафиксировала синяки от наручников в травмопункте, также она обратилась на горячую линию СК и хочет писать в администрацию президента РФ. Женщина требует проверить действия полицейских, просмотреть видео с камер и привлечь виновных к ответственности за превышение полномочий.