МВД: курьер украл у 81-летней москвички 1,7 млн рублей, но был сразу пойман ППС

Сотрудники патрульно-постовой службы московского района Хамовники не допустили обмана мошенниками 81-летней пенсионерки. Они поймали одного из преступников с поличным, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Работники полиции патрулировали район Хамовники. Рядом с подъездом дома на Смоленском бульваре они увидели, как, предположительно, курьер мошенников забрал у пенсионерки пакет черного цвета и начал убегать. Правоохранители поняли, что мужчина не чист на руку, и провели его задержание.

Выяснилось, что в пакете было не менее 1,7 млн рублей. Задержанный — 42-летний мужчина из Новосибирской области. Он рассказал полицейским, что взял у пострадавшей средства для перевода их неизвестным руководителям. Они обещали, что заплатят за это деньги.

Пенсионерка рассказала, что мошенники почти обманули ее по стандартной схеме. Курьер к ней приехал якобы для того, чтобы перевести средства на «безопасный счет». Для этого женщина собрала все деньги, которые были дома.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление») и статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).

Ранее 58-летняя женщина из Шахуньи стала жертвой новой мошеннической схемы. В мессенджере ей позвонил незнакомец, который сказал о том, что по ошибке перевел 70 тыс. на ее банковскую карту и попросил вернуть деньги.