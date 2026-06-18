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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину с женщиной и детьми в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с женщиной и двумя ее дочерьми 10 и 11 лет в населенном пункте Чуровичи Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«И снова террористический акт киевского режима против мирных граждан, детей», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинский беспилотник целенаправленно преследовал машину, в которой ехала мама с дочками. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.

По словам губернатора, в результате террористической атаки противника пострадали дети, одна из девочек находится в тяжелом состоянии. Пострадавших экстренно госпитализировали, медики оказывают необходимую медпомощь.

Ковальчук добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

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