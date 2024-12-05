Жительница Шахуньи попалась на новую уловку мошенников
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58-летняя женщина из Шахуньи стала жертвой мошеннической схемы, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
В одном из мессенджеров ей позвонил незнакомец, который заявил о якобы ошибочном переводе 70 тысяч рублей на ее банковскую карту и попросил вернуть эти деньги.
Она для проверки зашла в свой личный кабинет и не увидела на счете никаких переведенных средств. Вскоре мошенник снова обратился к ней и уверил, что деньги уже поступили, но отобразятся на счете чуть позже.
Убедив пенсионерку, она согласилась вернуть средства. Для этого она оформила кредитную карту на 110 тысяч рублей и перевела 70 тысяч на указанный злоумышленником счет. Спустя несколько дней ей позвонили из банка с напоминанием об обязательствах по кредиту.
По данному факту возбуждено уголовное дело.