Жительница Шахуньи попалась на новую уловку мошенников

В одном из мессенджеров ей позвонил незнакомец, который заявил о якобы ошибочном переводе 70 тысяч рублей на ее банковскую карту и попросил вернуть эти деньги.

Она для проверки зашла в свой личный кабинет и не увидела на счете никаких переведенных средств. Вскоре мошенник снова обратился к ней и уверил, что деньги уже поступили, но отобразятся на счете чуть позже.

Убедив пенсионерку, она согласилась вернуть средства. Для этого она оформила кредитную карту на 110 тысяч рублей и перевела 70 тысяч на указанный злоумышленником счет. Спустя несколько дней ей позвонили из банка с напоминанием об обязательствах по кредиту.

По данному факту возбуждено уголовное дело.