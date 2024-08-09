МВД Дагестана ищет мужчину в никабе за расстрел сотрудников в 2016 году

Полиция Дагестана распространила старую ориентировку на лидера группы боевиков Али Демильханова, который в 2016 году участвовал в расстреле полицейских, а в 2024 году снова появился в регионе и снова носит женский никаб, пишет Telegram-канал Baza .

Предварительно известно, что спустя восемь лет Демильханов вновь вернулся в Дагестан и снова носит никаб, чтобы его никто не узнал. С какой целью он вновь объявился в регионе, не сообщается.

Известно, что лидер боевиков участвовал в расстреле полицейских на дороге Нижний Герзель — Энгель-Эрт в 2016 году. Тогда стражи порядка пытались остановить два автомобиля, но по ним открыли огонь, а также пытались подорвать гранатами. Четверо сотрудников при исполнении были ранены, а восемь боевиков — ликвидированы.

Считалось, что Али Демильханов тоже погиб, но спустя год после этих событий стало известно, что он выжил и скрывается. Теперь же он снова объявился в Дагестане, но, как и много лет назад, в никабе.

Ранее сообщалось, что полиция Дагестана ищет уроженца Чечни, который расстрелял полицию. Уточнялось, что на злоумышленнике был женский религиозный платок никаб, который полностью покрывает лицо и имеет небольшую прорезь для глаз.