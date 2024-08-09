МВД Дагестана разыскивает уроженца Чечни, стрелявшего по сотрудникам полиции
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МВД Дагестана разыскивает жителя Чечни, который ранее начал стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, пишет РБК.
Мужчина начал стрелять, когда у него хотели проверить документы на трассе Хасавюрт – Тлох.
По имеющейся информации, на мужчине надет никаб.
Никаб – это традиционный женский головной убор, который полностью закрывает лицо, но на нем имеется узка прорезь для глаз. Обычно этот элемент одежды выполнен в черном цвете.