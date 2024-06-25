МВД Абхазии: все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ задержаны

Силовые подразделения МВД Абхазии 25 июня провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией у контрольно-пропускного пункта «Псоу», сообщается на официальном сайте ведомства.

Стражи порядка заблокировали район, где, по их данным, скрывались подозреваемые в перестрелке. В результате слаженных действий всех злоумышленников удалось задержать.

«Задержаны — Какалия А. Г., 1997 г. р., Чаговец И. А., 1988 г. р. и Какалия Б. Г., 1991 г. р.», — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Перестрелка на КПП «Псоу» произошла 23 июня. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.