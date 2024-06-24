Уголовное дело возбудили в Абхазии по убийству на границе с РФ

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту убийства, которое произошло на границе с Россией из-за стрельбы, сообщает ТАСС .

Кроме того, дело возбудили из-за незаконного оборота огнестрельного оружия.

Вечером 23 июня на российско-абхазской границе была слышна стрельба. В результате ЧП один человек погиб, еще трое были ранены. Силовики установили личности стрелявших, их сейчас разыскивают. Как рассказал министр внутренних дел Абхазии Роберта Киута, жизни раненых в перестрелке ничего не угрожает.

В Погрануправлении СГБ страны отметили, что граница с РФ после инцидента работает штатно.