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МВД: 19-летний арендатор варил метилэфедрон в гараже в подмосковном Серпухове

19-летней парень арендовал гараж в подмосковном Серпухове, чтобы готовить N-метилэфедрон. Его поймали полицейские, сообщает пресс-служба МВД региона.

Арендодатель, которому принадлежал гараж, сообщил в полицию о странностях. Он услышал резкий аромат и увидел несколько канистр с жидкостями, которые привез наниматель помещения.

Полицейские отправились в гараж. Там находился арендатор. Сотрудники правоохранительных органов провели досмотр и нашли у 19-летнего парня в кармане пакет с производным N-метилэфедрона. Суммарный вес составлял около килограмма.

Также в гараж наниматель помещения принес электровесы, маски, изделия для упаковки и пластиковые канистры. В них находились вещества для изготовления наркотика.

Подозреваемый рассказал, что создавать запрещенные вещества ему предложили неизвестные в мессенджере. Парню нужно было прибыть в Серпухов, арендовать гараж и изготовить наркотики.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на преступление»), части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере»). Мужчину арестовали.

Ранее в Московской области признали виновными лиц, которые создали наркоимперию «Гидра». Она на протяжении нескольких лет торговала запрещенными веществами по всей РФ.