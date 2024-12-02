«Гидре» обрубили голову. В Подмосковье признали виновными лиц, создавших наркоимперию, которая на протяжении нескольких лет продавала запрещенные вещества почти во всех регионах РФ, сообщает « 112 ».

Маркет по продаже нелегальных товаров действовал в Даркнете на территории всей России. Организаторы создали программу «Калькулятор», на которой можно было производить расчеты. В ней пользователь мог указать особый код, и увидеть тайники с «закладками», в которых хранились наркотики.

Лаборатории по производству запрещенных веществ создавали в частных домах и гаражах. Там преступники прятали наркотики и оборудовали машины для их транспортировки.

16 организаторов нарко-гипермаркета «Гидры» были признаны виновными присяжными. Лично они не взаимодействовали. Использовали для контактов Сеть и телефонию. Деятельность вели на протяжении четырех лет, но были раскрыты правоохранителями.

Один из создателей и так называемый «гендиректор» «Гидры» Стас Моисеев отправился в тюрьму на пожизненное заключение. Соучастники преступлений получили от 8 до 23 лет лишения свободы.

Ранее полицейские Московской области задержали наркосбытчика. Он ходил по улицам региона с портативной колонкой, в которой прятал мефедрон.