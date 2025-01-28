Мужчины устроили кровавую бойню в компьютерном клубе Краснодара
Mash: посетители подрались в компьютерном клубе Краснодара
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Фанаты киберспортивных команд Team Spirit и NaVi устроили кровавую драку с применением ножей в компьютерном клубе Краснодара, сообщает Mash.
Ссора началась еще в самом начале матча. Затем участники потасовки переместились в подсобное помещение.
Там между ними произошла драка, в ходе которой применялись ножи. Также мужчины, устроившие кровавую бойню, обвинили друг друга в торговле наркотиками.
В результате участники драк и попали в больницу. В деле разбирается полиция.
Ранее дорожный конфликт в Нижнем Новгороде перерос в поножовщину с пострадавшим. Водитель нанес ножевые раны другому участнику дорожного движения.