Дорожный конфликт в Нижнем Новгороде перерос в поножовщину с пострадавшим

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В Нижнем Новгороде водитель получил ножевое ранение в ходе дорожного конфликта

На перекрестке проспектов Ленина и Ильича в Нижнем Новгороде 5 января в ходе конфликта водитель нанес ножевые раны другому участнику дорожного движения, зачинщика конфликта задержали, сообщает ИА «Время Н».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, владелец автомобиля Kia Rio подрезал машину второго водителя, началась драка, в ходе которой подозреваемый ударил ножом 37-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали, тяжесть вреда его здоровью уточняется.

Задержанный 47-летний мужчина признался в преступлении. На него составили административный протокол. Следствие продолжается.

В четверг на 22 км Щелковского шоссе в подмосковной Балашихе произошло массовое столкновение 7 автомобилей. В результате пострадал 1 человек. Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.