Мужчину, зарезавшего нигерийскую проститутку в Москве, отправили в СИЗО

Мужчина зарезал 22-летнюю уроженку Нигерии, работавшую проституткой в Москве, из-за того, что не смог договориться с ней об оплате услуг. Его поместили под стражу, сообщает SHOT .

Убитая — 22-летняя Овена Ф. Она прилетела в Россию в 2023 году, предварительно, чтобы отучиться здесь. В Москве она не была зарегистрирована. Предварительно, девушка занималась проституцией.

Со своим убийцей, Владимиром Ш., она познакомилась за 4 дня до трагедии. 27 апреля мужчина вызвал девушку к себе, он хотел провести с ней ночь. Когда Овена приехала, москвич был уже пьян. Он, предварительно, не смог договориться с девушкой о цене за интим, потому вспылил и вонзил ей нож в сердце.

Затем он завернул тело в простыню и выбросил в окно. Утром тело девушки обнаружил дворник.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Известно, что у Владимира, который родом из Тамбовской области, криминальное прошлое — он был осужден за кражу музыкального центра.

Трагедия произошла в Ясном проезде. В понедельник возле многоэтажки нашли тело молодой темнокожей девушки с ножевым ранением.