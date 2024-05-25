сегодня в 12:02

Мужчину зарезали в массовой драке около бара в Химках

Мужчина скончался в результате ножевого ранения, полученного во время массовой драки около одного из баров в подмосковных Химках, сообщает РЕН ТВ .

От полученного ранения пострадавший скончался до приезда бригады скорой помощи. Нападавший скрылся с места преступления. Всего в драке принимало участие около 4-5 человек.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают причины произошедшего.

Ранее пьяный спортсмен попытался зарезать бывшую жену во дворе дома в Мытищах. Сначала экс-супруги громко ругались, а затем мужчина достал нож и дважды ударил им женщину.