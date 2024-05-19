Пьяный спортсмен попытался зарезать бывшую во дворе дома в Мытищах

SHOT: пьяный мужчина напал с ножом на экс-жену во дворе дома в Мытищах

38-летний спортсмен напал с ножом на бывшую жену во дворе дома на улице Фрунзе в Мытищах, жертва была ранена, сообщает SHOT .

Мужчина подкараулил светловолосую женщину во дворе. Сначала они громко ругались, а затем агрессор достал нож и два раза ударил им бывшую жену.

Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Приехавшие врачи обнаружили у нее ножевые ранения в спину и живот.

По подозрению в нападении задержали местного жителя. Мужчина был пьян. Его ранее судили за угрозу убийством.

В последнее время задержанный старался много заниматься спортом, на турниках, а также играл в любительский футбол. Но после выпитого спиртного мужчину понесло. Сейчас злоумышленник приходит в себя в отделе полиции.

За жизнь его жертвы борются врачи.