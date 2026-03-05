сегодня в 07:46

Мужчину зарезали около станции метро «Сокол» в Москве

В столице в результате конфликта, который произошел около станции метро «Сокол», зарезали мужчину, сообщает «112» .

Предварительно, вечером 4 марта между тремя мужчинами произошел конфликт. Из-за этого 28-летний злоумышленник достал нож и пырнул им оппонентов. Один пострадавший скончался на месте. Второго мужчину доставили в больницу.

Подозреваемого в убийстве и ранении смогли поймать прохожие. Его задержали до прибытия полицейских.

Мужчина находится на допросе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратовской области женщина облила двоих полицейских горячим маслом и ранила одного из них ножом.

