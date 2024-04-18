Мужчину с тремя собаками спасли сотрудники МЧС от подтопления в Кургане
Сотрудники МЧС спасли мужчину с тремя собаками в Кургане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Из-за подъема воды житель не мог самостоятельно покинуть зону подтопления.
Тогда сотрудники МЧС России из Свердловска были направлены к мужчине, чтобы спасти мужчину.
Специалисты доставили мужчину вместе с его тремя собаками в безопасной от подтопления район.
Ранее стало известно, что спасатели МЧС России проводят берегоукрепительные работы в Кургане.