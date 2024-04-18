Спасатели проводят берегоукрепительные работы в Кургане
Спасатели МЧС России проводят берегоукрепительные работы в Кургане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
В настоящее время в Кургане уровень воды достигает 10 метров и продолжает расти. Появились протечки и отслоения в микрорайоне Вороновка.
100 сотрудников МЧС России проводят берегоукрепительные работы. Они отсыпают и укрепляют участок дамбы.
Также специалисты оповещают и информируют население, продолжают эвакуировать граждан и домашних питомцев.
Ранее стало известно, что жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка в Кургане эвакуируют из-за угрозы подтопления.