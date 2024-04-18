Жителей микрорайонов Кургана эвакуируют из-за угрозы подтопления

сегодня в 19:06

Жителей микрорайонов Малое Чаусово, Восточный, Вороновка в Кургане эвакуируют из-за угрозы подтопления, сообщается на Telegram-канал «Курганистан».

Автобусы стоят на перекрестке ул. Крупской — ул. Орджоникидзе, у «Метрополиса» по ул. Гагарина и на остановке «Горэлектросети».

Помимо этого, автобусы застряли на остановке «Аэропорт» и у детского сада «Филиппок».

Ранее сообщалось, что в курганском микрорайоне Вороновка из-за паводка уплыл частный дом, который впоследствии протаранил подвесной мост.