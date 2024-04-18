В затопленном Кургане плывший по течению дом врезался в мост

В курганском микрорайоне Вороновка из-за паводка уплыл частный дом, который впоследствии протаранил подвесной мост. Кадры с места событий публикует Life.ru .

В Курганской области наблюдается разлив реки Тобол. На видео в уже почти потопленный мост врезается деревянный дом, плывущий по течению. После этого жилище разваливается на части, а его обломки плывут дальше.

По состоянию на 22 часа 17 апреля в Кургане уровень воды поднялся до 943 см. Курганский губернатор Вадим Шумков призывал жителей региона эвакуироваться, если уровень воды продолжит увеличиваться.

Ранним утром четверга правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в Тоболе поднялся до 968 см.

