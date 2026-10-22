Любовь или страх осуждения: почему мужчины молчат о женской агрессии

Иногда мужчине очень сложно признать, что отношения его уничтожают. И здесь есть несколько причин. О том, что удерживает мужчину в разрушительных отношениях и почему ему сложно признать себя жертвой насилия со стороны партнерши, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального Института практической психологии Татьяна Галич.

Существует некая общая легенда, что то, что мужчине как-то некомфортно в браке — это почти норма. Должна быть какая-то вредная теща, сварливая жена, орущие дети и другие «прелести». И во всем этом как-то выживает мужчина. Есть социально одобряемые формы «ухода» из этого дискомфорта — запой, трудоголизм, измены, компьютерные игры, рыбалка и гаражи, а потом ранние инфаркт и инсульт. Но вот подросло новое поколение, которое решило, что хочет жить долго и счастливо и пошло в терапию.

«И вот тут мы узнали, что в адрес мужчин может разворачиваться не только эмоциональное, но и физическое насилие. Мужчина оказывается в патовой ситуации. Он не может, условно говоря, дать сдачи и не может ни с кем об этом поговорить», — отметила эксперт.

Мужчине страшно выглядеть смешным, если ситуация получит огласку, потому что вряд ли кто-то будет ему сочувствовать. Напротив, есть высокий риск получить упреки в отсутствии мужественности: «Тряпка», «Не мужик», «Застроить ее не можешь?!». Или он может столкнуться с давлением немного другого формата: «Просто будь выше этого», «Она же просто женщина» и пр.

Отсутствие поддержки и страх осуждения приводят к тому, что мужчина никуда не двигается, даже если любви давно уже нет.

22 октября отмечается Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Праздник является неофициальным и даже шуточным, но его цель — обратить внимание общества на эмоциональное давление, упреки и стресс, с которыми сталкивается мужчина в отношениях.

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