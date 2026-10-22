«Она же слабее»: эксперт объяснила, почему общество оправдывает женскую агрессию

Люди иногда смеются над историями о том, как женщина ударила мужчину или выбросила его вещи, хотя аналогичное поведение мужчины вызвало бы серьезное осуждение. О том, почему насилие над мужчинами до сих пор воспринимают как шутку или проявление страсти, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального Института практической психологии Татьяна Галич.

По словам эксперта, в современных реалиях распространены стереотипы, в которых «настоящий» мужчина выглядит как некое существо, лишенное эмоций и чувства собственного достоинства и обожающее проявление абьюза со стороны женщин.

«Мужчины любят стерв», «Со спокойными женщинами скучно» — все эти фразы расходятся в информационном пространстве и влияют на оценку происходящего. Через эту призму ситуация, в которой женщина бьет мужчину и уничтожает его вещи, выглядит как романтика, настоящая страсть, бурные отношения.

Такие сцены часто показывают в романтических комедиях или в клипах. Выглядит все это как забавная история, но в этом нет ничего забавного, особенно если такое повторяется регулярно. Но мужчине очень трудно в этом признаться, потому что он будет не просто рассказывать свою историю, а оспаривать стереотип. А это дело сложное и неблагодарное.

«В детстве нас учили, что девочек бить нельзя. Формальная логика подсказывает, что если это не оговорено правилами, то мальчиков бить можно. А на самом деле, никого нельзя бить — ни девочек, ни мальчиков. Но вот этот перекос прочно сидит в нашем сознании. Кажется, что женщина не может причинить серьезный физический ущерб, потому что она слабее мужчины и мы интуитивно встаем на сторону более слабого. Поэтому, если мужчина бьет женщину — это преступление, а если женщина бьет мужчину, то это или анекдот, или милое происшествие», — отметила эксперт.

То же самое касается выброшенных вещей, разбитых телефонов, порванных документов. Но кроме физического или материального урона есть еще моральный урон, который никто не учитывает. Это унижение, страх, ощущение беспомощности, разрушенное чувство собственного достоинства, подорванное чувство безопасности, переживание несправедливости.

Специалист подытожила, что синяки проходят, вещи можно собрать, телефон купить, а вот доверие и душевное спокойствие восстановить очень сложно.

22 октября отмечается Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Праздник является неофициальным и даже шуточным, но его цель — обратить внимание общества на эмоциональное давление, упреки и стресс, с которыми сталкивается мужчина в отношениях.

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