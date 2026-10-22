Страх, вина, беспомощность: что могут скрывать шутки про тещу и свекровь

За привычными шутками про тещу, которая «знает лучше», и свекровь, которая «все делает по-своему», скрывается настоящая социальная драма и тонкая психология границ, сообщила клинический психолог Ольга Полякова.

Как напомнила собеседница, если копнуть в историю, окажется, что образ «страшной тещи» — не древняя народная мудрость, а продукт XX века. В традиционном крестьянском быту конфликты с тещей были не самой типичной темой: невеста чаще переезжала в дом мужа, а значит, напряженные отношения складывались между ней и свекровью.

Массовым явлением юмор про новых родственников стал в 50-х годах. Причина — в тесноте: коммуналки, общежития, одна комната на три поколения. Когда личное пространство сжимается до квадратного метра, то любая забота начинает ощущаться как вторжение. Юмор становится способом сбросить напряжение.

Формы скрытой агрессии и эмоции

Сейчас многие живут отдельно, но старые шутки остаются как будто по инерции. И тут важно подумать, что на самом деле транслирует жена, когда смеется над загрустившим мужем, у которого «теща приехала на неделю»?

«За анекдотом почти всегда прячется сложная эмоция. Страх потери автономии. Молодой семье важно чувствовать, что они сами управляют своей жизнью. Шутка про „тещу, которая все решает“ — это крик о потребности в границах», — сказала Полякова.

Это может быть чувство вины. Люди любят родителей, но не всегда готовы принимать их способы заботы. В этом случае юмор помогает смягчить отказ: «Прости, мам, мы сами, как в том анекдоте».

«Беспомощность. Когда слова не помогают, а давление продолжается, сарказм становится единственным доступным способом сказать „стоп“», — добавила психолог.

Почему шутки про свекровь встречаются реже

Анекдотов про невестку и свекровь сильно меньше, потому что их отношения исторически считались более напряженными, почти драматичными. Над таким шутят реже.

Но драматизм не делает проблему менее острой. Ведь там, где не шутят, часто просто молчат, а молчание — тоже форма напряжения.

Нужна здоровая коммуникация

Если раньше анекдот был способом выжить в одной комнате на пятерых, то сейчас он стал привычкой, маскирующей неумение говорить о сложном. Люди продолжают смеяться над тем, что требует бережного разговора.

«Говорите о границах сразу, но через благодарность. Сначала признайте ценность заботы, потом обозначьте границы. Например: „Мам, спасибо, что хочешь помочь с ужином — это очень ценно. Но сегодня мы хотим попробовать сделать все сами“», — посоветовала психолог.

Также она рекомендовала использовать «я‑сообщения». Не «ты все делаешь не так», а «мне важно, чтобы решение принимали мы вдвоем с супругом».

Важно и договариваться о правилах заранее. Обсудить формат визитов, помощь с детьми, бытовые вопросы. Это лучше сделать до того, как возникнет напряжение. Например: «Нам важно планировать выходные, чтобы все чувствовали себя комфортно. Давай договоримся, что будем предупреждать друг друга за пару дней».

Разделять зоны ответственности. Пусть у старшего поколения будет своя важная роль (например, «главный по прогулкам с внуками»), а у молодой семьи — своя (быт, бюджет, воспитание). Когда каждый чувствует собственную ценность, поводов для сарказма станет меньше.

«Если сарказм уже стал привычкой, проговорите это. Можно честно сказать: „Знаешь, я раньше много шутил про тещ, потому что не знал, как сказать, что мне нужно личное пространство. Сейчас понимаю, что это было обидно. Прости“», — уточнила Полякова.

По ее словам, теща и свекровь — не персонажи анекдотов. Это женщины, которые любят, переживают и хотят быть нужными. И если дети перестанут прятать неловкость за сарказмом, у семьи появится шанс построить теплые отношения.

День тещи и свекрови празднуют в четвертое воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 25 октября. Это неофициальный праздник, отмечаемый во многих странах мира. Он был задуман как шутка в 1934 году и призывает ценить отношения с матерью жены или мужа.

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