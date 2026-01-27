Мужчина зарезал двух женщин и выпал с 17-го этажа в Подмосковье

Мужчина жестоко расправился с двумя женщинами, а затем выпал с 17-го этажа в Подмосковье. Одна из пострадавших умерла, за жизнь другой борются медики, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в квартире одного из подмосковных домов. Мужчина зарезал двух женщин. Одна из них была его супругой, она скончалась.

Кем убийце приходится вторая жертва — неизвестно. Женщину доставили в больницу.

В квартире в момент происшествия был ребенок. Он не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления.

В Сети появились кадры с места происшествия. На видео запечатлены машины скорой помощи, которые дежурят у подъезда.

Ранее в столице возбудили уголовное дело об убийстве в отношении мужчины, подозреваемого в зверской расправе над приятелем в ходе пьяного конфликта. Он нанес оппоненту не менее 60 ударов ножом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.