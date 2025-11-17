сегодня в 20:57

Мужчина, взявший заложницу в Первоуральске, заперся в квартире

Мужчина заперся вместе с заложницей в квартире в Первоуральске. Никаких требований он не выдвигает, но угрожает взорвать дом, сообщает «112» .

Неадеквата зовут Азат Ф. Сегодня к мужчине нагрянули правоохранители. Однако он заперся в квартире и взял в заложницы сожительницу.

По уточненным данным, ребенка рядом с ним нет.

Мужчина грозится взорвать дом, но никаких требований не выдвигает. Есть ли у него граната на самом деле, неизвестно.

Правоохранители просят мужчину сдаться.

