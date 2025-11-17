Мужчина, взявший заложницу в Первоуральске, заперся в квартире
Фото - © Telegram-канал 112
Мужчина заперся вместе с заложницей в квартире в Первоуральске. Никаких требований он не выдвигает, но угрожает взорвать дом, сообщает «112».
Неадеквата зовут Азат Ф. Сегодня к мужчине нагрянули правоохранители. Однако он заперся в квартире и взял в заложницы сожительницу.
По уточненным данным, ребенка рядом с ним нет.
Мужчина грозится взорвать дом, но никаких требований не выдвигает. Есть ли у него граната на самом деле, неизвестно.
Правоохранители просят мужчину сдаться.
