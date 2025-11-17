Мужчина взял в заложники женщину с ребенком и хочет взорвать дом в Первоуральске Происшествия сегодня в 20:43 Фото - © Telegram-канал 112

В Первоуральске Свердловской области мужчина напал на женщину и ребенка и взял их в заложники. Он угрожает устроить взрыв, сообщает «112».