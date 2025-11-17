Мужчина взял в заложники женщину с ребенком и хочет взорвать дом в Первоуральске

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

В Первоуральске Свердловской области мужчина напал на женщину и ребенка и взял их в заложники. Он угрожает устроить взрыв, сообщает «112».

Инцидент произошел на улице Малышева. Неадекват угрожает, что взорвет гранату в подъезде жилого дома.

По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают спецслужбы. Они ведут переговоры с мужчиной.

