Мужчина взял в заложники женщину с ребенком и хочет взорвать дом в Первоуральске
Фото - © Telegram-канал 112
В Первоуральске Свердловской области мужчина напал на женщину и ребенка и взял их в заложники. Он угрожает устроить взрыв, сообщает «112».
Инцидент произошел на улице Малышева. Неадекват угрожает, что взорвет гранату в подъезде жилого дома.
По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работают спецслужбы. Они ведут переговоры с мужчиной.
