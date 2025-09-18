Мужчина выстрелил из пневматики в 11-летнего мальчика в Батайске

Мужчина выстрелил в 11-летнего мальчика из пневматического оружия в Батайске Ростовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает « Царьград » со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ростовской области.

Из-за выстрела ребенок получил телесные повреждения. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Информацию о происшествии Следкому передала полиция. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Уголовное дело сейчас на стадии предварительного расследования. Материалы ведут в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования.

Ранее 15-летний житель Москвы поругался с 17-летним парнем. Во время конфликта он достал сигнальный пистолет и минимум один раз выстрелил в голову сопернику. Пострадавшего увезли в больницу. Против стрелка возбудили уголовное дело.

