сегодня в 17:38

15-летний москвич выстрелил в голову сверстнику из сигнального пистолета

15-летний житель столицы поругался с подростком. Во время конфликта он не менее одного раза выстрелил 17-летнему оппоненту в голову, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Инцидент произошел 13 сентября. Парень произвел выстрел во время конфликта. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Мальчик выжил, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Стрелка задержали. Ему предъявили обвинение по п. «з», ч. 2, ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения злоумышленнику, связанной с лишением свободы.

Ранее парня, обвиняемого в жестокой расправе над 15-летней школьницей в апарт-отеле Санкт-Петербурга, арестовали до 14 ноября. В отношении подростка из Сахалина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.