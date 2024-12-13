Мужчина вынес под курткой из магазина в Подмосковье 22 украденных товара

В Подмосковье посетителю продуктового магазина удалось вынести в карманах 22 похищенных товара, однако на улице мужчину все же задержали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в Ленинском городском округе, в совхозе имени Ленина. На опубликованных кадрах видно, как посетитель ходит по магазину и якобы складывает продукты в тележку, однако в это время мужчина прячет товары под куртку и в штанах.

Всего вору удалось вынести из магазина 22 неоплаченных товара. Происходящее заметил охранник торговой точки и вызвал сотрудников Росгвардии. Прибывшие на место правоохранители нашли и задержали злоумышленника на улице.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж из одного и того же магазина в Ленинском округе.