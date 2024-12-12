Росгвардейцы Подмосковья задержали вора-рецидивиста

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали ранее судимого 31-летнего гражданина, подозреваемого в совершении серии краж из одного и того же магазина, сообщает пресс-служба управления.

Днем стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» в охраняемый торговый центр. На месте выяснилось, что сотрудник службы безопасности магазина заметил мужчину, который незаметно спрятал под верхней одеждой свитер. Не оплатив его стоимость, неизвестный пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами.

При просмотре записей с камер видеофиксации выяснилось, что гражданин совершил уже три подобные кражи из этого же супермаркета.

Правонарушитель, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.