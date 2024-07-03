Мужчина в Подмосковье 8 дней прожил с ножевым ранением, нанесенным из ревности
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41-летний строитель Александр из Белоруссии получил удар ножом в грудь от возлюбленной Татьяны. Он прожил с раной восемь дней, но все же был вынужден вызвать скорую помощь, сообщает SHOT.
Александр приехал в подмосковную Ивантеевку, где познакомился с 49-летней Татьяной. Между ними завязались отношения. Однако 24 июня в доме у Татьяны пара поссорилась.
Женщина приревновала более молодого возлюбленного. Никакие аргументы не могли убедить разъяренную пассию. В какой-то момент Татьяна схватила нож и пырнула Александра в грудь.
Она сразу осознала ошибку, начала плакать и просить прощения. Мужчина сжалился над ней, не стал обращаться к врачам. С ножевым ранением он прожил восемь дней. В скорую он обратился только после того, как начал терять сознание и задыхаться.
Подмосковные врачи объяснили, что за это время в плевральной области легких мужчины скопилось много крови. Его срочно прооперировали. Что касается Татьяны, она пустилась в бега. Женщину разыскивает полиция.
Ранее в Химках задержали жителя, который ранил ножом собаку в магазине и угрожал посетителям. Инцидент произошел в магазине на улице Академика Грушина. Раненое животное доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи.