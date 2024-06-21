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В Химках задержали мужчину, пырнувшего ножом пса в магазине

В Химках задержали жителя, который ранил ножом собаку в магазине, а также угрожал посетителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Академика Грушина. Раненое животное доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что жителя задержали по месту проживания.

«Он пояснил, что, находясь в помещении магазина, почувствовал угрозу жизни от лежащей на полу собаки и умышленно нанес ей удар ножом», — сообщила она.

Во время досмотра у мужчины изъяли четыре ножа, шесть перцовых баллончиков, мобильные телефоны и пневматический пистолет с металлическими пулями.