Мужчина в Башкирии спас тонущего медвежонка

Мужчина в Башкирии на Юмагузинском водохранилище спас тонущего медвежонка. При этом взрослая медведица находилась рядом, сообщает « 112 ».

Мама-медведица с медвежонком пытались по воде добраться до берега. Но в какой-то момент малыш обессилел и стал тонуть. Он зацепился за ствол упавшего дерева, но выбраться на твердую поверхность уже не мог.

Житель села Кутушево Рустам Булатов проплывал мимо на своем катере и спас попавшего в беду медвежонка. Мужчина начал аккуратно толкать бревно к берегу. В итоге медвежонок воссоединился со своей мамой, которая ждала его у кромки воды.

Ранее в Ингушетии владельцы частного подворья сняли на видео, как бурый медведь ломает в их дворе пчелиный улей в попытках добраться до меда.