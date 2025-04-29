Видео: в Ингушетии бурый медведь разворотил пчелиную пасеку на частном подворье
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В Ингушетии владельцы частного подворья сняли на видео, как бурый медведь ломает в их дворе пчелиный улей в попытках добраться до меда, пишет Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в селении Армхи. В момент визита бурого медведя сельчане спали, но шум разбудил их.
На опубликованных кадрах видно, как медведь, находясь в середине пасеки, ломает один из ульев. Судя по его реакции, пчелы пытались его атаковать — хищник тряс головой и телом в попытке стряхнуть с себя насекомых.
В итоге утром жильцы осмотрели территорию и поняли, что медведь съел весь мед в сломанном улье и ушел в лес.
По словам жителей Ингушетии, медведи редко приходят в поселения. Чаще всего это случается весной, когда в лесу еще недостаточно пищи.