Видео: в Ингушетии бурый медведь разворотил пчелиную пасеку на частном подворье

В Ингушетии владельцы частного подворья сняли на видео, как бурый медведь ломает в их дворе пчелиный улей в попытках добраться до меда, пишет Telegram-канал «112» .

Инцидент произошел в селении Армхи. В момент визита бурого медведя сельчане спали, но шум разбудил их.

На опубликованных кадрах видно, как медведь, находясь в середине пасеки, ломает один из ульев. Судя по его реакции, пчелы пытались его атаковать — хищник тряс головой и телом в попытке стряхнуть с себя насекомых.

В итоге утром жильцы осмотрели территорию и поняли, что медведь съел весь мед в сломанном улье и ушел в лес.

По словам жителей Ингушетии, медведи редко приходят в поселения. Чаще всего это случается весной, когда в лесу еще недостаточно пищи.