Мужчина в Балашихе расстрелял пассажира автобуса из сигнального пистолета

Стрельба в общественном транспорте произошла на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Мужчина выстрелил в пассажира автобуса из сигнального пистолета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию. Наряд установил, что в автобусе между пассажирами произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на ружье, и выстрелил в сторону оппонента. Оказалось, это был сигнальный пистолет.

Правонарушителя 1986 года рождения доставили в отдел полиции. Пострадавшему мужчине 1984 года рождения понадобилась помощь врачей, он обратился в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Ногинске. Сотрудники полиции провели задержание 42 человек.