Мужчина утонул в озере Святое в округе Шатура

Тело мужчины вытащили из озера Святое в округе Шатура 22 июня, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Вызов в МЧС о том, что из озера достали труп поступил в 11:15 22 июня. Тело утонувшего было передано полицейским.

Всего на данное происшествие привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека и 1 единица техники.

Кроме того, на территории Московской области для контроля обстановки на водных объектах работали 23 человека и 10 единиц техники.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина дала советы, как правильно помочь чуть не утонувшему человеку. Она подчеркнул, что самое важное — сразу вызвать скорую помощь. Также нужно понять попала ли вода в легкие человека и действовать от этой информации.