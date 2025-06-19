Россиянам рассказали, как правильно помочь чуть не утонувшему человеку

Быстрая и грамотная помощь при утоплении может спасти жизнь — главное, правильно оценить ситуацию и сразу приступить к реанимации, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В первую очередь нужно вызвать скорую помощь — это может сделать любой свидетель беды, пока тонущего спасают из воды. Первая помощь зависит от типа утопления. При асфиксическом („сухом“) утоплении вода в легкие не попадает. При истинном („мокром“, „синем“) утоплении в дыхательные пути и легкие попадает большое количество жидкости», — сказала Уланкина.

Она добавила, что в случае истинного утопления важно немедленно начать мероприятия первой помощи.

«Необходимо положить пострадавшего животом на свое колено и дать воде вытечь из дыхательных путей. Затем очистить рот от травы, слизи, обеспечив проходимость верхних дыхательных путей. Если пострадавший не дышит самостоятельно, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию», — уточнила врач.

По ее словам, реанимацию нужно проводить вплоть до приезда врачей или до появления признаков жизни.

«Для этого уложите его на твердую ровную поверхность и приподнимите подбородок, запрокинув голову. Далее делайте 30 нажатий на грудную клетку с частотой 100–120 раз в минуту, затем два плавных вдоха. Продолжайте чередовать эти действия, пока не появится дыхание, движение или кашель», — подчеркнула специалист.