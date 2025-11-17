сегодня в 22:36

Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом гранатой, был без взрывчатки

Инцидент с ложным минированием произошел в Первоуральске, где местный житель угрожал взорвать жилой дом, сообщает ТАСС .

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, при задержании злоумышленника у него не оказалось ни оружия, ни взрывчатых веществ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного.

Ранее правоохранители штурмом взяли квартиру в Первоуральске, в которой заперся мужчина с заложницей. Он угрожал взорвать дом