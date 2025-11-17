Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом гранатой, был без взрывчатки
Инцидент с ложным минированием произошел в Первоуральске, где местный житель угрожал взорвать жилой дом, сообщает ТАСС.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, при задержании злоумышленника у него не оказалось ни оружия, ни взрывчатых веществ.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы задержанного.
Ранее правоохранители штурмом взяли квартиру в Первоуральске, в которой заперся мужчина с заложницей. Он угрожал взорвать дом