Угрожавший взорвать дом мужчина задержан в Первоуральске
Фото - © Медиасток.рф
Правоохранители штурмом взяли квартиру в Первоуральске, в которой заперся мужчина с заложницей. Он угрожал взорвать дом, сообщает «Осторожно, новости».
Неадеквата после задержания посадили в авто полиции и увезли с места происшествия. Правоохранители постепенно снимают оцепление.
Как пишет ТАСС, задержанному 42 года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.
Из-за мужчины, который грозился взорвать дом, были эвакуированы не менее 50 жильцов. Само здание на время отключали от электроснабжения и газа.
