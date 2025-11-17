Угрожавший взорвать дом мужчина задержан в Первоуральске

Правоохранители штурмом взяли квартиру в Первоуральске, в которой заперся мужчина с заложницей. Он угрожал взорвать дом, сообщает «Осторожно, новости» .

Неадеквата после задержания посадили в авто полиции и увезли с места происшествия. Правоохранители постепенно снимают оцепление.

Как пишет ТАСС, задержанному 42 года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью.

Из-за мужчины, который грозился взорвать дом, были эвакуированы не менее 50 жильцов. Само здание на время отключали от электроснабжения и газа.

