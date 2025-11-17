Людей эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за мужчины с гранатой
Людей экстренно эвакуировали из дома на улице Малышева в Первоуральске, который угрожает взорвать захвативший заложницу неадекват, сообщает SHOT.
Всего из здания вывели не менее 50 жильцов. Между тем экстренные службы отключили дом от газоснабжения.
Правоохранители оцепили все подъезды. Они просят мужчину сдаться. Идет подготовка к штурму.
Вечером в понедельник мужчина взял в заложницы свою сожительницу и заперся в квартире на улице Малышева. Он не выдвигает никаких требований, но угрожает взорвать гранату.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.