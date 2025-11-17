сегодня в 21:39

Людей эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за мужчины с гранатой

Людей экстренно эвакуировали из дома на улице Малышева в Первоуральске, который угрожает взорвать захвативший заложницу неадекват, сообщает SHOT .

Всего из здания вывели не менее 50 жильцов. Между тем экстренные службы отключили дом от газоснабжения.

Правоохранители оцепили все подъезды. Они просят мужчину сдаться. Идет подготовка к штурму.

Вечером в понедельник мужчина взял в заложницы свою сожительницу и заперся в квартире на улице Малышева. Он не выдвигает никаких требований, но угрожает взорвать гранату.

