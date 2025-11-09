Мужчина ударил ножом посетителя питейного заведения в Подольске

сегодня в 14:30

В Подольске задержали мужчину, который причинил тяжкие телесные повреждения посетителю питейного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в заведении на улице Большая Серпуховская. В ходе ссоры один из посетителей ударил оппонента ножом.

Пострадавший — житель Москвы 1997 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

Правоохранители вычислили подозреваемого, который оказался местным жителем 1987 года рождения. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Тульской области пьяный мужчина ворвался в дом, чтобы убить свою бывшую возлюбленную. Но вместо этого расправился с ее отцом и ранил мать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.