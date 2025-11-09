Мужчина ударил ножом посетителя питейного заведения в Подольске
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
В Подольске задержали мужчину, который причинил тяжкие телесные повреждения посетителю питейного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Конфликт между двумя мужчинами произошел в заведении на улице Большая Серпуховская. В ходе ссоры один из посетителей ударил оппонента ножом.
Пострадавший — житель Москвы 1997 года рождения. Его госпитализировали в больницу.
Правоохранители вычислили подозреваемого, который оказался местным жителем 1987 года рождения. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
