Мужчина снимал бывшую жену на скрытую камеру в туалете

Житель города Артема в Приморском крае заплатит за нарушение границ бывшей жены. Суд оштрафовал его за установку камеры в туалете, где он подглядывал за женщиной, а затем опубликовал интимные записи в Сети, сообщает VLADIVOSTOK1.RU .

Мужчину осудили по уголовной статье о неприкосновенности частной жизни. Он не только установил скрытую камеру в туалете экс-супруги, но и слил снятое видео в мессенджер. Его увидели многие люди, в том числе знакомые женщины.

Сначала нарушителю назначили 100 часов обязательных работ, но после этого бывшая жена подала иск, в котором требовала компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Судья сочла аргументы униженной женщины обоснованными и удовлетворила иск частично. Бывший муж заплатит ей 50 тыс. рублей.

