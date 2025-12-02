Девушка разбила машину крышкой канализационного люка и скрылась

Необычная история с участием, судя по всему, очень сильной женщины развернулась в Подмосковье. Представительница прекрасного пола взяла крышку канализационного люка и разбила им машину. Инцидент попал на видео камеры наблюдения, сообщает «112» .

На кадрах видно, как девушка уверенно подходит к открытому люку, поднимает крышку и несет к припаркованному автомобилю. Она пытается закинуть крышку на машину. Со второго раза все же получается. Под воздействием тяжелого предмета разбилось заднее стекло.

После этого девушка убежала. Примечательно, что, несмотря на холодную погоду, она была одета в шорты, куртку и сапоги. Вскоре выяснилось, что перфоманс с повреждением автомобиля оказался неслучайным.

Все дело в любовной мести. Машина принадлежала бывшему парню правонарушительницы. Что между ними произошло, остается загадкой, однако заявление в полицию экс-возлюбленный писать не стал.

Ранее в Красноярске женщина ехала с маленькими детьми в автомобиле, когда внезапно в лобовое стекло машины прилетел огромный фрагмент канализационного люка. Инцидент произошел возле здания мэрии.

