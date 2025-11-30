Люк влетел в лобовое стекло авто, едва не убив мать с детьми в Красноярске

В Красноярске женщина ехала с маленькими детьми в автомобиле, когда внезапно в лобовое стекло машины прилетел огромный фрагмент канализационного люка, сообщает Baza .

Инцидент произошел возле здания мэрии. Екатерина ехала со скоростью 50 км в час. В правой полосе в этот момент двигалась другая машина — она буквально пронеслась вперед. Авто наехало на осколок канализационного люка, лежавшего на дороге.

В результате люк раскололся еще раз. Этот фрагмент прилетел в машину Екатерины, разбив лобовое стекло. Удар пришелся по пассажирскому месту, где никого не было. Маленькие дети сидели сзади, они не пострадали. Сама Екатерина получила пару царапин. Она обратилась в полицию.

Неизвестно, как именно люк оказался на проезжей части. Основной его фрагмент так и остался лежать на дороге.

Ранее топор прилетел в лобовое стекло Toyota в Новой Москве. Очевидцы запечатлели разбитое авто на фото.

