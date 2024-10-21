Мужчина с тесаком пытался зарезать женщину и ее собаку на востоке Москвы

В столице неадекват с большим ножом гонялся за собакой и ее владелицей, пытаясь их зарезать. В итоге он вместе с сообщницей избил женщину, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел на Ивантеевской улице в выходные. Женщина гуляла с доберманом, а у подъезда соседнего дома встретила знакомых. Те попросили сфотографироваться с собакой.

Когда владелица сняла питомца с поводка, жильцы со второго этажа это заметили и возмутились. Они начали словесную перепалку, после чего на улицу выбежал мужчина с тесаком в руке. Он бегал с ножом за доберманом и угрожал зарезать его, а затем напал и на владелицу собаки.

Кроме того, вслед за мужчиной вышла женщина — она распылила газовый баллончик. По рассказу очевидцев, от этого в том числе пострадали два подростка, которые находились рядом.

После распыления баллончика владелицу добермана избили, ей понадобилась скорая помощь. У пострадавшей разбито лицо и обоженны глаза. Женщина обратилась в полицию.

Ранее под Воронежем пожилой мужчина зарезал юную возлюбленную. Затем он бросил ее труп у мусорки.