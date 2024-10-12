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Под Воронежем пожилой мужчина зарезал юную возлюбленную и бросил труп у мусорки

Мужчина зарезал свою 25-летнюю сожительницу в Новой Усмани Воронежской области, а затем отнес труп к мусорному баку, стоящему во дворе дома, сообщает Readovka .

Установить личность предполагаемого преступника помогли камеры видеонаблюдения, установленные около подъездов. На записи видно, что мужчина несет пакет. В нем, как считают следователи, находился труп девушки.

Мужчину удалось задержать по горячим следам. Ему 59 лет. В содеянном житель Воронежской области признался.

Убийца рассказал подробности произошедшего. Он жил с девушкой. Однажды пара решила выпить, произошел конфликт.

В ходе него мужчина взял на кухне нож и атаковал девушку в грудь. На следующее утро он положил труп в пакет и отнес к мусорному баку во дворе.

Ранее московский программист убил топором супругу во время конфликта. Он спрятал труп во Владимирской области, но через несколько дней его обнаружили.