Зарубил топором и спрятал тело: айтишник из Москвы жестоко расправился с женой

Программист из Москвы зарубил топором жену во время ссоры

46-летний IT-инженер Виталий жестоко расправился со своей супругой Еленой во время отдыха в загородном коттедже. В ходе ссоры он схватил топор и нанес женщине смертельные удары, сообщает SHOT .

Виталий хотел уединения, но Елена продолжала ругаться. Нервы айтишника не выдержали, он взялся за топор и несколько раз ударил жену. Она скончалась на месте.

IT-инженер решил, что лучший выход — замести следы. Он спрятал тело Елены в лесу Владимирской области. Родным жены программист сообщил, что она пропала. Близкие тут же обратились за помощью в правоохранительные органы.

Всего через несколько дней преступление было раскрыто, а тело Елены найдено. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». У пары остались двое сыновей — 15 и 20 лет.

Ранее 13-летняя школьница из Тольятти убила двух младших сестер из-за того, что родители заставляли сидеть с ними. Следствие считает эту версию одной из основных.