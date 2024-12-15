За сутки Белгородская область подверглась 18 обстрелам ВСУ, погиб мальчик

За последние сутки Украина нанесла 18 ударов с использованием беспилотников разного типа по Белгородской области, о последствиях отражения вражеской атаки в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Майский в результате атаки беспилотника на жилой дом произошла страшная трагедия: погиб 9-летний мальчик. Ранены его мама и семимесячная сестра. Мама с дочерью находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. За прошедшие сутки повреждены 7 частных домовладений, надворная постройка и 3 автомобиля», — сообщил печальную новость глава Белгородской области.

В результате серии атак беспилотников в Белгородской области пострадали несколько населенных пунктов. 13 из 15 дронов, атаковавших многочисленные поселки Белгородского района, были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Среди атакованных населенных пунктов оказались Дубовое, Майский, Разумное, а также села Ближнее, Головино, Красное и другие. Помимо ударов беспилотников, территория подверглась трем артиллерийским обстрелам с применением 15 боеприпасов.

Последствия отражения атак ВСУ

Отдельно в областном центре силами ПВО был ликвидирован беспилотник самолетного типа, в результате чего пострадало остекление в нескольких жилых помещениях. В селе Байцуры Борисовского района зафиксирована атака трех беспилотных аппаратов, приведшая к повреждению объекта социальной инфраструктуры.

В ходе серии атак на приграничные территории Белгородской области зафиксированы обстрелы и налеты беспилотников. Системам ПВО удалось уничтожить один из десяти дронов, атаковавших населенные пункты.

Наибольшему воздействию подвергся Грайворонский округ — шесть населенных пунктов были обстреляны 31 раз. В Краснояружском районе три села оказались под огнем, по ним выпустили 8 снарядов и запустили беспилотник.

Единственный материальный ущерб зафиксирован в поселке Уразово Валуйского округа, где дрон-камикадзе повредил легковую машину. Несмотря на интенсивность обстрелов, во всех случаях обошлось без человеческих жертв и серьезных разрушений инфраструктуры.

В результате атак на Шебекино и близлежащие населенные пункты (хутора Балки, Мухин и село Терезовка) зафиксированы повреждения двух многоквартирных зданий, легкового автомобиля и частного домовладения. Противник применил одиннадцать снарядов и шесть БПЛА, из которых два были уничтожены оборонительными силами.

Также силами противовоздушной обороны успешно ликвидирован самолетоподобный дрон над территорией Прохоровского района. Инцидент обошелся без разрушений и пострадавших.