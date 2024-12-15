Опубликованы кадры взрыва внедорожника экс-начальника Еленовской колонии в ДНР

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Мужчина разместил взрывчатку под днищем со стороны места, где сидит водитель. СВУ активировали днем, когда Евсюков начал садиться в машину.

Сотрудники УФСБ России по ДНР 15 декабря задержали мужчину, который, предположительно, взорвал внедорожник. Он признался, что сделал это по заказу украинских спецслужб. За совершение преступления ему обещали заплатить 10 тыс. долларов США.

Ранее сообщалось, что вместе с Евсюковым в автомобиль садилась супруга. Ей в результате взрыва оторвало ногу.